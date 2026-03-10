Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Zwischen Donnerstag (05.03.2026) gegen 16:00 Uhr und Montag (09.03.2026) gegen 07:40 Uhr kam es in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in der Rathausstraße. Dort entwendete dieser unter anderem Bargeld. Weiteres Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 500EUR geschätzt.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell