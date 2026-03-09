Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Radfahrer stößt Fußgängerin um und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots)

Bereits am Dienstag (03.03.2026) kam es gegen 14:20 Uhr in der Böntalstraße in Holzminden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der beteiligte Radfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen schob eine Frau ihr Fahrrad auf dem Gehweg der Böntalstraße in Richtung Haarmannplatz. Auf Höhe des Tedi-Marktes kam ein bislang unbekannter Radfahrer vom dortigen Parkplatz auf den Gehweg gefahren und stieß mit der Frau zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung stadtauswärts fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Der Radfahrer wird als männlich mit dunklen Haaren beschrieben. Er war mit einem blauen Damenfahrrad unterwegs.

Die Polizei Holzminden bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell