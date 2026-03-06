Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Schule - Technik gestohlen

Bevern (ots)

Zwischen Mittwoch (04.03.2026) und Donnerstag (05.03.2026) brachen unbekannte Täter in die Oberschule in Bevern ein. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000EUR. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Schloß". Aus den Räumlichkeiten der Schule entwendeten die Täter Schultechnik in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell