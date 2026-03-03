Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verdacht auf Bandendiebstahl - Trio nach Fahndung gestellt

Bodenwerder/Stadtoldendorf (ots)

Am Montag (02.03.2026) gegen 15:37 Uhr kam es in einem Supermarkt in Bodenwerder/Polle zu einem versuchten Bandendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestückten zwei 27-jährige Männer sowie eine 29-jährige Frau gemeinschaftlich einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Gesamtwert von 486,27 Euro. Anschließend verließen sie den Markt über den Bereich der angeschlossenen Bäckerei, ohne die Waren zu bezahlen. Eine aufmerksame Zeugin sowie Mitarbeiterinnen des Supermarktes verhinderten die weitere Tatausführung.

Die drei Beschuldigten flüchteten ohne Diebesgut mit einem Pkw vom Tatort.

Bereits gegen 13:15 Uhr war es am selben Tag in Stadtoldendorf zu einem Diebstahl von Gartengeräten sowie Bildern aus einem Mehrfamilienhaus gekommen. In diesem Zusammenhang waren dieselben Personen sowie das genutzte Fahrzeug von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet worden. Nach dem Pkw wurde daher bereits gefahndet.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später festgestellt, angehalten und kontrolliert werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Pkw wurde Diebesgut aufgefunden, das nach derzeitigem Stand der Tat in Stadtoldendorf zugeordnet werden kann.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten sowie des vollendeten Bandendiebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell