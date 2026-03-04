Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Zeugenaufruf: Farbschmierereien in öffentlicher WC-Anlage
Emmerthal (ots)
Zwischen Freitag (27.02.2026) und Montag (02.03.2026) wurde "Am Markt" in Emmerthal ein öffentlicher WVC-Bereich beschädigt.
Ein bislang unbekannter Täter verwüstete die Anlage durch diverse Farbschmierereien. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerthal unter der Telefonnummer 05155 95950-22 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden
Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell