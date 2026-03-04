Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Farbschmierereien in öffentlicher WC-Anlage

Bild-Infos

Download

Emmerthal (ots)

Zwischen Freitag (27.02.2026) und Montag (02.03.2026) wurde "Am Markt" in Emmerthal ein öffentlicher WVC-Bereich beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter verwüstete die Anlage durch diverse Farbschmierereien. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerthal unter der Telefonnummer 05155 95950-22 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell