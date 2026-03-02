Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 40 Jahre Polizeichor Hameln - ein Grund zum Feiern

1986 - die Diensträume im Polizeigebäude wurden neu renoviert. Nach Fertigstellung wurde gefeiert, es wurde gesungen - und schließlich war die Idee zur Gründung eines Hamelner Polizeichores geboren. So ungefähr beginnt die Erfolgsgeschichte des Polizeichors Hameln e.V., der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Und noch ein weiteres Jubiläum darf gefeiert werden - vor nunmehr 20 Jahren konnte Andranik Simonyan als Chorleiter gewonnen werden. Durch ihn hat sich der Chor in den ganzen Jahren weiterentwickelt und sein jetziges hohes Niveau erreicht.

Der Polizeichor Hameln - was macht ihn aus? Das Repertoire reicht von Klassik zu Moderne, von Kirchenliedern bis zu Popsongs, Oper, Operette und Musical. Der Chor wurde als erster gemischter Chor im Chorverband der deutschen Polizei gegründet - und das im doppelten Sinn. Männer und Frauen aus Polizei und anderen Berufsgruppen fanden zusammen, um sich zum gemeinsamen Singen zu treffen und so die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei zu unterstützen. Viele wohltätige Konzerte wurden in den letzten 40 Jahren durchgeführt.

Kirchengemeinden, der Weisse Ring und viele mehr haben von den Benefizkonzerten profitiert. Chorreisen zu befreundeten Polizeichören in Deutschland wurden in den vielen Jahren unternommen. Aber auch über die Grenzen hinweg wurden Konzerte gegeben - die Reisen führten in die USA, nach Wien und Holland.

Inzwischen singen knapp 90 Sängerinnen und Sänger beim Polizeichor Hameln. Dank mehrerer Chorprojekte konnte die Zahl der Mitglieder so gehalten werden. Die Idee zur Durchführung der Projekte geht auf den ersten Vorsitzenden des Chores, Thomas Schrell, zurück. "Stillstand ist Rückstand" - nicht beim Polizeichor Hameln. Andere Polizeichöre in Deutschland haben sich leider inzwischen aufgelöst. Anlässlich des Jubiläums richtet der Polizeichor Hameln im April den 97. Delegiertentag des Chorverbands der Deutschen Polizei aus. Bereits zum zweiten Mal nach 2016 treffen Vertreter der Polizeichöre in Hameln zusammen. Neben Tagungen haben die über 170 Delegierten auch die Möglichkeit, Hameln und Umgebung kennenzulernen. Und der Gastgeber wird ein kleines Konzert veranstalten.

Am 18. April 2026 findet dann um 16 Uhr das öffentliche Jubiläumskonzert in der Münsterkirche in Hameln statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind bei der Dewezet und über die Homepage des Chores erhältlich. Die Zuhörer erwartet eine Mischung aus 40 Jahren Polizeichor Hameln. Der Chorleiter Andranik Simonyan hat wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Musikalisch begleitet wird der Chor von einigen Streichern der Neuen Philharmonie Hamburg.

Wer am 18. April leider nicht dabei sein kann, darf sich bereits den 28. November 2026 vormerken. Am Samstag vor dem ersten Advent finden die beliebten Weihnachtskonzerte im Theater Hameln statt. Geplant ist auch wieder "Polizeichor Hameln on Tour" - Termine und Orte stehen noch nicht fest, werden aber über die Homepages des Chores und in der Presse bekannt gegeben.

