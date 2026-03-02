Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrrad aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Am Sonntag (01.03.2026) fand ein Zeuge ein herrenloses Fahrrad in der Uferstraße in Hameln auf und gab es bei der Polizei ab. Die Beamten suchen nun den Eigentümer.

Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Cube" mit blauer Aufschrift.

Die Polizei sucht den Eigentümer des Rades. Dieser kann sich gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 melden oder persönlich erscheinen.

