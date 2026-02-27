Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmeldung: Bedrohung mit Schusswaffe - Beschuldigter festgenommen

Delligsen (ots)

Freitagmittag (27.02.2026) kam es in Delligsen zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Die Polizei nahm den Beschuldigten fest. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6225646

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte ein 19-jähriger Handelsvertreter an der Tür des betroffenen Wohnhauses. Diesem öffnete ein 9-jähriger Junge. Als der Vater des Jungen hinzukam, entwickelte sich zwischen den Männern ein Streitgespräch. Dies bekam ein weiterer 52 Jahre alter Angehöriger mit, kam unvermittelt auf die Situation zu und bedrohte den 19-Jährigen mit einer Schusswaffe. Dieser lief weg, um sich in Sicherheit zu bringen.

Nachdem der 52-Jährige durch die alarmierte Polizei dazu bewegt wurde aus dem Haus herauszukommen, durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des Beschuldigten. Dieser zeigte sich kooperativ und nannte den Beamten den Ort der Waffe. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle nach Holzminden gebracht.

Bei der Tat wurde niemand verletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Delligser wurde im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

