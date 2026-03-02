Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Nahkauf-Filiale - Polizei bittet um Hinweise

Emmerthal (ots)

In der Nacht zum Sonntag (01.03.2026), kam es gegen 02:06 Uhr zu einem Einbruch in eine Nahkauf-Filiale in Emmerthal.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu dem Gebäude, indem er den Seiteneingang im Bereich einer, in der Filiale ansässigen, Bäckerei gewaltsam öffnete. Anschließend betrat er das Geschäft und entwendete eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren, die er in eine mitgeführte Sporttasche füllte. Im Anschluss verließ der Täter den Tatort fußläufig in Richtung der Bahngleise (östliche Himmelsrichtung).

Durch die beim Öffnen der Tür verursachten Geräusche sowie einen ausgelösten Einbruchalarm wurden Anwohner auf das Geschehen aufmerksam. Diese konnten den Täter noch beim Verlassen des Gebäudes beobachten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 170 cm groß - schmale Statur - bekleidet mit einem schwarzen Hoodie mit Kapuze - führte eine schwarze Sporttasche mit sich

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesgutes können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person geben können, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell