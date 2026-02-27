Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erstmeldung: Bedrohungslage mit Schusswaffe - Beschuldigter festgenommen

Delligsen (ots)

Am Freitag (27.02.2026) erhielten Polizeikräfte in Holzminden gegen 12:36 Uhr einen Hinweis auf eine Bedrohungslage in der Dr.-Jasper-Straße in Delligsen. Dort sollte ein Mann eine Person mit einer Schusswaffe bedrohen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein Handwerker in einem Mehrfamilienhaus durch einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Die Einsatzkräfte konnten Kontakt zu dem Verursacher aufnehmen und diesem aus dem Haus heraussprechen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Im Rahmen des Einsatzes konnten Polizisten eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Der Beschuldigte wurde für weitere Maßnahmen zur Polizei Holzminden gebracht.

Die Maßnahmen dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell