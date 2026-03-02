PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schmuck aufgefunden - wer kann Hinweise geben?

  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Hameln (ots)

Durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes wurde bei Baumschnittarbeiten in der Gröninger Straße in Hameln ein Beutel mit verschiedenen Schmuckstücken aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem aufgefundenen Schmuck mutmaßlich um Diebesgut handeln. Eine konkrete Straftat oder ein entsprechendes Ermittlungsverfahren konnte den Gegenständen bislang nicht zugeordnet werden.

Die Polizei Hameln bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer erkennt den Schmuck auf den beigefügten Fotos wieder oder kann Hinweise zur Herkunft geben?

Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

