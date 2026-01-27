Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Katzenberger Weg (ots)

Wie der Polizei Mayen, gestern angezeigt wurde, kam es bereits im Zeitraum vom 25.01.2025, ca. 17:00 Uhr bis zum 26.01.2026, 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Höhe der Hausnummer 20, parkender, PKW, VW-Scirocco, wurde bei einem Parkvorgang durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

