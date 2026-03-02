Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Pkw in Leitplanke gedrängt

Ottenstein/ Glesse (ots)

Am Samstag (28.02.2026) kam es gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 40 im Bereich der Ortseinfahrt von Glesse, von Ottenstein kommend, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein schwarzer Ford (Kastenwagen) durch einen schwarzen, entgegenkommenden Pkw gegen die Schutzplanke gedrängt. Anschließend flüchtete dieser Pkw von der Unfallstelle, ohne dass sich der Fahrzeugführer um den verunfallten Pkw und die Insassen kümmerte.

Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Pkw oder dessen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell