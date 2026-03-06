Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisster 12-Jähriger - Fahndung der Polizei Rotenburg (Wümme)

Rotenburg(W)/Hess.Oldendorf/Eschershausen (ots)

Die Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) fahndet derzeit öffentlich nach einem vermissten 12-jährigen Jungen aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich Kirchwalsede.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste im Bereich Eschershausen oder Fischbeck (Hessisch Oldendorf) aufhält. Daher bittet auch die Polizei Hameln-Pyrmont/Holzminden die Bevölkerung um Aufmerksamkeit.

Alle Informationen zur Fahndung, einschließlich Personenbeschreibung, Foto und weiterer Hintergründe, sind in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6230683

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell