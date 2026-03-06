PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisster 12-Jähriger - Fahndung der Polizei Rotenburg (Wümme)

Rotenburg(W)/Hess.Oldendorf/Eschershausen (ots)

Die Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) fahndet derzeit öffentlich nach einem vermissten 12-jährigen Jungen aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich Kirchwalsede.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste im Bereich Eschershausen oder Fischbeck (Hessisch Oldendorf) aufhält. Daher bittet auch die Polizei Hameln-Pyrmont/Holzminden die Bevölkerung um Aufmerksamkeit.

Alle Informationen zur Fahndung, einschließlich Personenbeschreibung, Foto und weiterer Hintergründe, sind in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6230683

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:34

    POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Schule - Technik gestohlen

    Bevern (ots) - Zwischen Mittwoch (04.03.2026) und Donnerstag (05.03.2026) brachen unbekannte Täter in die Oberschule in Bevern ein. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000EUR. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Schloß". Aus den Räumlichkeiten der Schule entwendeten ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:57

    POL-HM: Verdacht auf Bandendiebstahl - Trio nach Fahndung gestellt

    Bodenwerder/Stadtoldendorf (ots) - Am Montag (02.03.2026) gegen 15:37 Uhr kam es in einem Supermarkt in Bodenwerder/Polle zu einem versuchten Bandendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen bestückten zwei 27-jährige Männer sowie eine 29-jährige Frau gemeinschaftlich einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Gesamtwert von 486,27 Euro. Anschließend verließen sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren