Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zigarettenautomat in Hameln aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

In der Nacht zum Samstag (07.03.2026) wurde in der Domeierstraße in Hameln ein Zigarettenautomat mittels eines Böllers aufgesprengt. Aus dem Automaten wurden anschließend Zigaretten entwendet.

Der betroffene Automat befindet sich an einer Hauswand der Domeierstraße 53, nahe der Kreuzung Domeierstraße / Fischbecker Straße (B83) / Wehler Weg in der Hamelner Nordstadt.

Ein Anwohner nahm in der Nacht gegen 03:10 Uhr einen lauten Knall aus Richtung des Automaten wahr. Die Zerstörung des Automaten wurde erst im Nachgang festgestellt.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

