POL-HM: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Flucht eines schwarzen VW Golf V

Am späten Freitagabend (06.03.2026) entzog sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW Golf V einer polizeilichen Verkehrskontrolle und gefährdete dabei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Hameln bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:50 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, den mit zwei Personen besetzten schwarzen VW Golf V mit Hamelner Kennzeichen im Stadtgebiet zu kontrollieren. Noch während die Beamten ausstiegen, beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete über die Erichstraße in Fahrtrichtung Thiewall.

Auf der weiteren Flucht fuhr der Pkw zeitweise mit ausgeschaltetem Abblendlicht. Im Bereich der Domeierstraße konnte der Fluchtweg durch einen bislang unbekannten Fußgänger mittels Handzeichen Richtung Fischbecker Straße bestätigt werden. Im Kreuzungsbereich Fischbecker Straße / Wehler Weg missachtete der Fahrer des Golfs eine Rotlicht zeigende Ampel. Hierbei kam es beinahe zu einem schweren Unfall: Ein auf der Fischbecker Straße fahrender Pkw musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Golf zu verhindern. Der schwarze VW Golf V setzte seine Flucht anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in den Wehler Weg fort, wo er sich der weiteren Kontrolle entzog.

Ermittlungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für diesen Pkw ausgegeben waren. Gegen den noch unbekannten Fahrer wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315d StGB), Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die beiden flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare und dunkler Bart - eher schlanke Statur - dunkel gekleidet

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bittet um Mithilfe: Die Ermittler suchen insbesondere den Fußgänger, der den Hinweis an der Ecke Thiewall/Domeierstraße gab sowie den Fahrzeugführer, der im Kreuzungsbereich Fischbecker Straße / Wehler Weg durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern musste. Zeugen, die Angaben zum schwarzen VW Golf V oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

