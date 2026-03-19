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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Von der Straße abgekommen
Am Mittwoch landete ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftfahrzeug im Graben.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr fuhr der Jugendliche von Regglisweiler in Richtung Weihungszell. In einer abschüssigen Linkskurve, war der 17-Jährige nicht aufmerksam genug und kam nach rechts von der Straße ab. Aufgrund einer zu heftigen Lenkbewegung verlor er die Kontrolle und fuhr dann mit seinem Leichtkraftfahrzeug einen Graben hinunter. Dort blieb er stehen. Verletzt wurde er nicht. Ein hilfsbereiter Landwirt zog das Fahrzeug dann mit seinem Traktor aus dem Graben. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

+++++++++ 0509467

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-11111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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