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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Reifen zerstochen
Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch einen Opel in Schelklingen.

Ulm (ots)

Der Opel parkte zwischen 14 und 18 Uhr in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Unbekannte Täterschaft begab sich zu dem Auto und zerstach an dem Opel alle vier Winterreifen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dafür ein etwa 8mm breites Werkzeug verwendet. Ob weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

++++++++ 0509886(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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