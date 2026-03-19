Ulm (ots) - Gegen 18.30 Uhr fuhr der 27-Jährige mit einem Renault Master in der Neustadt Allee. Der Polizei Laupheim war bekannt, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Er wurde in den letzten Wochen und bereits im Dezember 2025 mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis ertappt. Da er mit dem Fahrzeug eines ...

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