Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll macht mutmaßliche Autodiebe dingfest

Aachen (ots)

Anfang Januar fiel Beamten des Aachener Zolls im Stadtgebiet nahe der Grenze zu den Niederlanden ein Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen auf, an dem sich drei Männer zu schaffen machten. Da den Zöllnern die Situation suspekt erschien, entschieden sie sich für eine Kontrolle.

Als die drei Männer die Zollbeamten und deren Absicht erkannten, rannten sie weg. Die Nacheile ging über mehrere Weidezäune - den Beamten gelang es schließlich, zwei von drei Flüchtigen einzuholen und zu Boden zu bringen.

Zwischenzeitlich hatte eine Zollbeamtin festgestellt, dass die Schließzylinder des Fahrzeugs durchbohrt waren und ein Fenster an der Beifahrerseite eingeschlagen war. Im Auto befanden sich zudem amtliche deutsche Fahrzeugkennzeichen. Durch einen Datenabgleich des niederländischen Kennzeichens stellten die Zöllner fest, dass das Auto seit dem 4. Januar 2026 als gestohlen gemeldet war.

Bei den beiden von den Zöllnern festgenommenen Männern handelt es sich um niederländische Staatsbürger im Alter von 20 und 21 Jahren. Die Personen und der Sachverhalt wurden zuständigkeitshalber an die Polizei übergeben. Der dritte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

