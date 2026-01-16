Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Amphetaminöl und Ecstasy - Zoll nimmt Drogenkuriere fest

Bei Hückelhoven finden Zollbeamtinnen und Zollbeamte über vier Liter Amphetaminöl und fast zweieinhalb Kilo Ecstasy-Pillen.

Aachen, Hückelhoven (ots)

In der vergangenen Woche erwischt der Aachener Zoll am späten Donnerstagabend auf der A 46 bei Hückelhoven einen 28-jährigen Mann und eine 55-jährige Frau mit mehr als vier Litern Amphetaminöl und fast zweieinhalb Kilo Ecstasy-Pillen im Auto.

Beamtinnen und Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Aachener Zolls überprüften in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche auf einem Parkplatz bei Hückelhoven das Fahrzeug, mit dem die beiden Deutschen unterwegs waren. Sie fanden darin außerdem insgesamt 63 Gramm Marihuana und 9 Gramm Amphetamin.

Gegen den Mann und die Frau eröffneten die Zöllnerinnen und Zöllner jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Konsumcannabisgesetz. Beide wurden vorläufig festgenommen. Derzeit ermittelt zuständigkeitshalber die Polizei in der Angelegenheit.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell