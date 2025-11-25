Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll nimmt bundesweit Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier Aachener Zoll prüft Firmen in der Region

Aachen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ging am 17.11.2025 verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor. Bundesweit waren rund 2.100 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. Ziel der verdachtsunabhängigen Prüfungen waren insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten sowie die Aufdeckung von unrechtmäßigem Bezug von Sozialleistungen und illegaler Beschäftigung. Beschäftigte der FKS des Hauptzollamts Aachen prüften im Rahmen der Schwerpunktprüfung branchenbezogen Unternehmen in der Städteregion Aachen und befragten 25 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen.

Vorläufige Bilanz des Aktionstags:

- 1 Verstoß gegen die Sofortmeldepflicht

- In einem Fall besteht der Verdacht, dass Beschäftigte nicht bzw. nicht zutreffend zur Sozialversicherung angemeldet wurden

Im Nachgang schließen sich weitere Nachprüfungen an der Dienststelle an. Die Beschäftigten der FKS führen die Geschäftsunterlagenprüfungen fort und gleichen die vor Ort erhobenen Angaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen ab. Diese Prüfungen beinhalten die Verknüpfung, den Abgleich und Analyse verschiedener Unterlagen, die Aufschluss über die Beschäftigungsverhältnisse geben. Hierbei steht der Zoll in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden sowie der Rentenversicherung.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenwiese Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In verstärkt von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

