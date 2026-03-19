Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Rauchschwaden über Warthausen

Ein Brand in einem Fitnessstudio in Warthausen sorgte am Donnerstagfrüh für einen Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.45 Uhr drang dichter Rauch aus einem Gebäude in der Straße Untere Stegwiesen. Dort befindet sich im ersten Obergeschoß ein Fitnessstudio. Feuerwehr und Polizei rückten an. Wie sich herausstellte, war im Saunabereich des Studios aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das Feuer bereitete sich bis in die Zwischendecken aus. Das führte zu einem Wasserrohrbruch, sämtliche Räume im Studio wurden wohl geflutet. Gegen 7.45 Uhr waren die Flammen gelöscht. Kurz nach 8 Uhr hatte sich der Rauch im Industriegebiet und neben der Bahnstrecke Ulm - Biberach wieder gelegt. Neben den Mitarbeitenden waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bereits mehrere Fitnessbegeisterte beim Trainieren. Alle Personen konnten das Gebäude verlassen, zwei davon wurden vor Ort vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt. Sie konnten anschließend nach Hause. Eine Sportlerin erlitt einen Schock und kam vorsorglich in eine Klinik. Neben der Polizei Biberach waren die Feuerwehren aus Warthausen und Biberach mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Wie hoch der Schaden am Gebäude und Inventar ist, dazu können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Der dürfte sich aber im Bereich von mehreren hundert tausend Euro bewegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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