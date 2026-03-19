Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mit über zwei Promille draufgeRAUSCHt

Am Mittwoch musste ein betrunkener 46-Jähriger in Warthausen seinen Führerschein abgeben. Der fuhr einem Pkw-Gespann hinten auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 9.45 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in der Ulmer Straße Höhe Bahnhofstraße gemeldet. Die kam und nahm den Unfall auf. Ein 58-Jähriger war den polizeilichen Erkenntissen mit seinem Dacia und Anhänger in Richtung Herrlishöfen unterwegs, als es plötzlich hinten krachte. Der nachfolgende Fahrer eines Renault war dem Anhänger aufgefahren, so die Polizei. Durch den heftigen Aufprall löste sich an dem Dacia die Anhängerdeichsel vom Kugelkopf der Anhängerkupplung. In der weiteren Folge krachte der Anhänger gegen das Heck des Zugfahrzeuges. Da der 46-jährige Renault-Fahrer am helllichten augenscheinlich alkoholisiert war, machten die Beamten einen Atemalkoholtest. Der ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste anschließend in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw-Gespann auf ca. 5.500 Euro, den am Renault auf rund 1.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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