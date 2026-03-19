PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin übersehen
Beim Abbiegen nahm ein Busfahrer am Mittwoch eine Radfahrerin nicht wahr.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall in der Söflinger Straße. Ein 51-jähriger Linienbusfahrer fuhr dort gegen 7.50 Uhr und wollte nach rechts in die Königstraße abbiegen. Dabei übersah er die rechts neben ihm, auf dem Radstreifen fahrende, 43-Jährige. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Im vollbesetzten Bus wurde niemand verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von etwa 2.500 Euro.

+++++++ 0504560 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren