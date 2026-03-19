Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin übersehen

Beim Abbiegen nahm ein Busfahrer am Mittwoch eine Radfahrerin nicht wahr.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall in der Söflinger Straße. Ein 51-jähriger Linienbusfahrer fuhr dort gegen 7.50 Uhr und wollte nach rechts in die Königstraße abbiegen. Dabei übersah er die rechts neben ihm, auf dem Radstreifen fahrende, 43-Jährige. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Im vollbesetzten Bus wurde niemand verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von etwa 2.500 Euro.

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