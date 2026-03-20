Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Autofahrer tödlich verunglückt

Am Donnerstag kam ein Autofahrer bei Kirchberg an der Iller von der Straße ab und prallte gegen einen alleinstehenden Baum.

Ulm (ots)

Um 15.50 Uhr fanden Ersthelfer den verunfallten VW Polo neben der L260. Ausserhalb des Fahrzeuges lag eine männliche Person. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der VW-Fahrer wohl kurze Zeit vorher von Kirchberg in Richtung Erolzheim unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto wohl zunächst leicht auf die Gegenfahrbahn, steuerte aber dann wieder nach rechts. Das Auto geriet in den Grünstreifen und prallte gegen einen alleinstehenden Baum neben der Straße. Der Fahrer, von dem die Identität bisher noch unklar ist, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Konkrete Hinweise für eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer liegen laut den Unfallermittlern nicht vor. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um mögliche Zeugenhinweise.

Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtet eigens dafür eine Absperrung ein. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Kirchberg mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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