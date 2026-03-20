Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Mit leichteren Verletzungen endete am Donnerstag ein Unfall bei Unterweiler.

Ulm (ots)

Der 76-Jährige fuhr in seinem Skoda Fabia gegen 12.45 Uhr in der Brunnenstraße in Richtung L240. Die Landesstraße wollte er geradeaus in Richtung Gögglingen überqueren. Von links kam eine 44-Jährigen in ihrem VW. Die hatte auf der L240 Vorfahrt und fuhr in Richtung Illerkirchberg. Der Skoda Fahrer übersah den VW und prallte ihm seitlich in den rechten Heckbereich. Beim Skoda löste der Airbag aus und die Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die für die beiden Unfallbeteiligten verlief der Unfall glimpflich. Sie mussten lediglich vor Ort ambulant behandelt werden.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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