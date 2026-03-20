Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bei Gassi-Runde Auto angefahren und abgehauen

Am Mittwoch soll es zu dem Unfall bei Biberach gekommen sein. Ein geparkter Audi A4 wurde beschädigt, der Verursacher flüchtete.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, parkte der Audi A4 auf einem Feldweg neben der Rindenmooser Straße. Nach einem Spaziergang mit dem Hund fuhr die Besitzerin des Audi nach Hause. Dort stellte sie am nächsten Tag fest, dass der Pkw einen frischen Unfallschaden am linken hinteren Kotflügel und an der Stoßstange hatte. Den Schaden brachte sie in Verbindung mit einem Vorfall tags zuvor bei der Gassi-Runde. Gegen 18.15 Uhr sah die Audi-Besitzerin aus der Ferne, dass wohl eine männliche Person mit einem silbernen Pkw, möglicherweise Mercedes, in der Nähe ihres Fahrzeuges war und den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht haben könnte. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach dem Verursacher und dessen Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

++++0518788(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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