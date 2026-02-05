Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch in private Werkstatt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine private Werkstatt in Oelde-Stromberg eingebrochen.

Über eine Türe verschafften sie sich zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Straße Auf dem Borgkamp und stahlen diverse Werkzeuge im vierstelligen Wert.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell