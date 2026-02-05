PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch in private Werkstatt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine private Werkstatt in Oelde-Stromberg eingebrochen.

Über eine Türe verschafften sie sich zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Straße Auf dem Borgkamp und stahlen diverse Werkzeuge im vierstelligen Wert.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

