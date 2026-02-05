POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Geparktes Auto angefahren - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (03.02.2026, 20.00 Uhr) und Mittwoch (04.02.2026, 07.00 Uhr) ein geparktes Auto in Ahlen-Vorhelm angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Der weiße Chevrolet Spark stand an der Hauptstraße.
Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
