Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Geparktes Auto angefahren - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (03.02.2026, 20.00 Uhr) und Mittwoch (04.02.2026, 07.00 Uhr) ein geparktes Auto in Ahlen-Vorhelm angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Der weiße Chevrolet Spark stand an der Hauptstraße.

Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell