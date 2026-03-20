Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Mehrere Kubikmeter Unrat und umweltgefährdende Stoffe im Wald entsorgt

Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat bei Schelklingen hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

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Ulm (ots)

Ein Spaziergänger entdeckte bereits am Montagvormittag im Wald bei Schelklingen-Gundershofen den riesigen Müllberg. Mehrere Kubikmeter davon kippten Unbekannte in den vergangenen Tagen neben einem Weg auf einer Rasenfläche mitten im Wald unterhalb der Buchtalhütte ab. Der genaue Ablagerungsort befindet sich von der Zufahrt K7410 und nur wenige Meter vom Landkreis Reutlingen entfernt. In dem Berg von Unrat befanden sich nicht nur ausrangierte Möbelstücke und Elektroschrott, sondern auch Autoreifen mit und ohne Felgen. Außerdem neun blaue und helle Kanister mit ca. 200 Liter umweltgefährdenden Flüssigkeiten, hauptsächlich Altöle. Offenbar entsorgte jemand aus dem privaten Bereich und womöglich auch aus einem Gewerbebetrieb die umweltgefährdenden Überbleibsel auf gefährliche Weise im Wald. Gefährlich deshalb, weil durch die Ölkanister eine Gefahr für die Umwelt droht. Nun ermittelt die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm, nachdem die Tat angezeigt wurde, auch wegen einer Umweltstraftat und sucht den oder die Täter.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer weiß, wer den gefährlichen Müll dort entsorgt hat? - Wer hat jemanden beobachtet, der solchen Müll transportiert? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei Gewerbe/Umwelt unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 oder an jede andere Polizeidienststelle.

++++0490466

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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