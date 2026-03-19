Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Taschendiebstählen ++ Buchholz - Einbrecher gestört ++ Tostedt - Tageswohnungseinbruch ++ Garlstorf/A7 - Schwerer Unfall am Stauende

Buchholz (ots)

Zeugensuche nach Taschendiebstählen

Gestern, 18.3.2026, gegen 21:55 Uhr, kam es auf dem Verbindungsweg zwischen der Steinstraße und der Schützenstraße zu einem versuchten Taschendiebstahl. Ein 46-jähriger Mann war zu Fuß dort unterwegs, als ihm plötzlich ein Unbekannter an die Gesäßtasche griff, um die Geldbörse heraus zu ziehen. Der 46-Jährige schubste den Unbekannten zurück und schrie ihn lautstark an. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Adolfstraße.

Gegen 22:30 Uhr griff mutmaßlich derselbe Täter im Bereich der Straße Maakens Hoff einem 67-jährigen Mann an die Geldbörse. Dieser versuchte, sein Portmonee festzuhalten, wurde vom Täter jedoch gegen einen Zaun gedrückt, so dass der Unbekannte das Portmonee mit Bargeld, Ausweisen und EC-Karte ergreifen konnte. Der Täter lief anschließend in Richtung Innenstadt davon.

In beiden Fällen beschrieben die Opfer den Täter wie folgt: Circa 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, kurzer Vollbart, eventuell bekleidet mit einer grünen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Einbrecher gestört

An der Straße Am Hang sind Diebe am Mittwochabend, 18.03.2026, in ein Wohnhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 22.20 Uhr hebelten die Täter dazu eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Als die Bewohner gegen 22.20 Uhr zurückkehrten, hörten sie Geräusche aus dem Garten und bemerkten, wie mehrere Personen davonliefen. Hierbei ließen die Täter im Garten Werkzeuge und Teile des bereits herausgeschafften Diebesguts zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Tostedt - Tageswohnungseinbruch

Am Amselweg sind Diebe am Mittwoch, 18.3.2026, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Hierzu hatten sie ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unbemerkt wieder. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Auch hierzu werden Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegengenommen.

Garlstorf/A7 - Schwerer Unfall am Stauende

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 18.3.2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 9:10 Uhr übersah ein 57-jähriger Mann das Stauende vor einer baustellenbedingten Reduzierung auf eine Fahrspur. Er fuhr mit seinem VW Crafter ungebremst auf den bereits stehenden Sattelzug eines 31-jährigen Mannes auf. Bei dem Aufprall wurde der 57-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 EUR.

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