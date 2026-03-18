Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrzeuge aufgebrochen ++ Buchholz - Tageswohnungseinbruch

Jesteburg (ots)

Fahrzeuge aufgebrochen

Am frühen Dienstagmorgen, 17.3.2026, sind in Jesteburg zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Gegen 3:15 Uhr schlugen Diebe die Beifahrertürscheibe eines Wohnmobils ein. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Straße Sandbarg. Die Täter durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten eine Musikbox.

Gegen 6:50 Uhr traf es einen VW Transporter, der an der Straße Zum Wehrgraben abgestellt war. Auch hier wurde die Beifahrertürscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Elektrogeräte und ein Smartphone. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz - Tageswohnungseinbruch

Gestern, 17.3.2026, kam es im Wiesendamm zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr stiegen Täter durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten zahlreiche Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell