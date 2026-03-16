Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Körperverletzung

Buchholz/Dibbersen (ots)

Auf der Aral-Tankstelle an der Dibberser Straße kam es am Freitag, 13.3.2026, gegen kurz vor 6:00 Uhr, zu einer Körperverletzung. Zwei Männer, die zunächst im Bereich der E-Ladesäulen ein Gespräch in und neben einem schwarzen VW Passat geführt hatten, begannen kurz darauf, sich im Bereich der Einfahrt Dibberser Straße gegenseitig zu schlagen. Dabei ging ein 25-jähriger Mann zu Boden. Der Kontrahent stieg als Beifahrer wieder in den Passat, der von einer Frau vom Gelände gefahren wurde. Der 25-Jährige entfernte sich zu Fuß in Richtung Buchholz. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Zum Hergang und den Hintergründen machte er keine genauen Angaben.

Die Polizei sichtete Videomaterial. Demnach sind mehrere Fahrzeuge unmittelbar während der Auseinandersetzung an den beiden Männern vorbeigefahren. Deren Insassen werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

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