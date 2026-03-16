Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autoteile abmontiert ++ Winsen - Mülleimer gesprengt, Garagentor beschädigt ++ Hanstedt - Von der Fahrbahn abgekommen

Buchholz (ots)

Autoteile abmontiert

Auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof (Bremer Straße) haben Diebe zwischen letztem Donnerstag, 12.3.2026, und Sonntag, 15.3.2026, Teile von einem dort abgestellten Mercedes gestohlen. Die Täter entwendet die vier Felgen sowie Markenembleme von der Karosserie. Zudem beschädigten sie die Frontscheibe und die Frontschürze des abgestellten Wagens. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen - Mülleimer gesprengt, Garagentor beschädigt

Im Bereich der Parkpalette am Schlossring haben Unbekannte am Sonntagabend, 15.3.2026, einen Metallmülleimer gesprengt. Gegen 20:40 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall gehört und drei mutmaßlich jugendliche Personen aus dem Bereich weglaufen gesehen. Im Erdgeschoss der Parkpalette stellten Beamte einen vollständig zerstörten Metall Mülleimer fest. Dieser war möglicherweise durch einen nicht zugelassenen Feuerwerkskörper zerstört worden. Durch die Wucht der umherfliegenden Teile wurde auch ein angrenzendes Garagentor beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Hanstedt - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Straße Im Höpen kam es am Sonntag, 15.3.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:15 Uhr war ein 60-jähriger Mann mit seinem Mercedes von Dierckshausen in Richtung Schierhorn unterwegs. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte seitlich einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Unfallzeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Straße zwischen Dierckshausen und Schierhorn musste für die Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

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