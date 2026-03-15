Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 13.03.2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 15.03.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz - Brand eines Einfamilienhauses

Am 14.03.2026, gegen 14:55 Uhr, kam es in der Straße Reiherstieg zu einem Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Dach des Hauses wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand geschätzt ein Schaden von ca. 150.000 - 200.000 Euro. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden die angrenzenden Straßen gesperrt und die Stromversorgung in dem Bereich kurzzeitig unterbrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jesteburg - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Samstagmorgen stellten die eingesetzten Beamten im Rahmen einer Kontrolle fest, dass der 30-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken ein Kraftfahrzeug geführt hat und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, sodass eine Blutentnahme durch einen Arzt erfolgte. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) / Sangenstedt - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Polizei in Rottorf auf einen Transporter aufmerksam. Dieser wird in Sangenstedt kontrolliert. Es stellt sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer alkoholische Getränke konsumiert hat. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,27 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Seevetal - Beckedorf - Festnahme nach diversen Diebstählen aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurden in der Beckedorfer Straße mehrere Pkw und ein Wohnmobil durch einen Täter angegangen. Dieser betrat dazu die Grundstücke und überprüfte, ob die Fahrzeuge durch die letzten Nutzer ordnungsgemäß verschlossen wurden. Bei einigen Fahrzeugen war dies nicht der Fall und der namentlich bekannte Täter gelangte so in den Innenraum. Hier entnahm er aus den Fahrzeugen kleinere Summen Bargeld und andere werthaltige Gegenstände. Bei einer Tat konnte der Täter beobachtet und die Polizei verständigt werden. Die eintreffenden Kräfte konnte den 31-jährigen Beschuldigten vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen.

Autobahn / Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot

Insgesamt 4 Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot stellte Kolleginnen der Autobahnpolizei Maschen in der Nacht von Samstag auf Sonntag fest. Hier wurde mit Sattelzügen zumeist nicht leicht verderbliche Ladung ohne ein entsprechende Ausnahmegenehmigung transportiert. Die Weiterfahrt wurde jeweils bis 22:00 Uhr, dem Ende des Sonntagsfahrverbots, untersagt.

Seevetal / Beckedorf - Ohne Fahrerlaubnis, bekifft und geklaute Kennzeichen

Am Samstagmittag wurde im Bereich Beckedorf ein Peugeot kontrolliert, der mit entwendeten Kennzeichen aus Oldesloe unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Bei der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 22-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

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