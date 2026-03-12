Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrzeugdiebstähle ++ Buchholz - Fallrohre gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - Einbruch in Bäckerei ++ Winsen - Nach Behandlung randaliert - 53-Jähriger in Gewahrsam genommen

Buchholz und Seevetal/Horst (ots)

Fahrzeugdiebstähle

In Buchholz haben Diebe heute, 12.3.2026, einen grauen Toyota Land Cruiser aus einem Carport an der Straße Borkweg gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mitternacht und 5:00 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 55.000 EUR.

Im Immenweg (Seevetal/Horst) betraten die Diebe heute, gegen 1:35 Uhr, ein Grundstück und stahlen einen ebenfalls in einem Carport abgestellten silberfarbenen Toyota Hilux. Das Fahrzeug ist mit einem Hardtop und einem Frontrammschutz ausgestattet. Sein Wert liegt bei rund 60.000 EUR.

In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Täter das schlüssellose Zugangssystem manipulierten und die Wagen so starten und fahren konnten. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Fallrohre gestohlen

An zwei Mehrfamilienhäusern an der Bendestorfer Straße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 11.3.2026, insgesamt sieben Kupferfallrohre abmontiert und gestohlen. Wann genau sind die Tat ereignete, ist unbekannt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckereifiliale an der Kirchstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 10.3.2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, 4:00 Uhr von Dieben heimgesucht worden. Die Täter hatten eine Seitentür aufgebrochen und anschließend mehrere Räume durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten vor Eintreffen der ersten Mitarbeiter wieder.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Winsen - Nach Behandlung randaliert - 53-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 53-jähriger Mann hat gestern, 11.3.2026, für ein Polizeieinsatz am Krankenhaus in Winsen gesorgt. Der Mann hatte sich zunächst in der Notaufnahme behandeln lassen. Als er gegen 21 Uhr gebeten wurde, das Krankenhaus zu verlassen, schlug er mit seinem Gehstock eine Vase vom Tresen und beschimpfte das Personal. Beamte erteilten dem amtsbekannten Mann einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Wenig später tauchte er erneut vor dem Krankenhaus auf. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle.

