Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Fahrraddiebstahl erwischt

Stelle (ots)

Gestern, 10.3.2026, gegen 22:45 Uhr, meldete ein Zeuge drei verdächtige Männer, die die Straße Uhlenhorst entlang gegangen waren und an der Autotür eines geparkten Wagens gezogen haben. Anschließend haben sich die Personen in Richtung des Bahnhofs begeben.

Als Polizisten wenig später am Bahnhof eintrafen und nach den Personen Ausschau hielten, wurden sie im Bereich des Fahrradstandes auf einen 47-jährigen Mann aufmerksam, der gerade mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Fahrrades gewaltsam geöffnet hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, gehörte er zu dem Trio, das zuvor an der Wagentür gezerrt hatte. Auch die beiden anderen Männer konnten im Bereich des Bahnhofes festgestellt und überprüft werden.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

