Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mercedes gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Frau nach Weg gefragt und dabei bestohlen ++ Seevetal/A7 - LKW aufgebrochen und Nussmischung gestohlen

Bendestorf (ots)

Mercedes gestohlen

Ein grauer Mercedes AMG G 63 ist heute, 13.3.2026, in Bendestorf gestohlen worden. Der Geländewagen stand auf einem Privatgrundstück am Quellenweg.

Gegen 3:10 Uhr wurden die Eigentümer vom Motorengeräusch geweckt und konnten beobachten, wie ihr Wagen vom Grundstück gefahren wurde. Nach Eingang des Notrufes wurden zahlreiche Streifenwagen zur Fahndung eingesetzt. Die Täter konnten jedoch entkommen. Es gelang ihnen offenbar, dass schlüssellose Zugangssystem zu überwinden und so den Wagen zu öffnen und zu starten.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Frau nach Weg gefragt und dabei bestohlen

Eine 85-jährige Frau ist am Donnerstag, 12.3.2026, Opfer eines Trickdiebes geworden. Die Frau hatte gegen 12 Uhr die Glüsinger Straße in Richtung Birkenweg überquert und war dort von einem Mann angesprochen worden. Der Mann gab an, kein Deutsch zu sprechen, und hielt der Frau sein Smartphone mit einem Kartenausschnitt entgegen. Während er wild gestikulierend darum bat, ihm den Weg zu beschreiben, schaffte er es offenbar, unbemerkt in die Handtasche der Frau zu greifen.

Nachdem sich der Mann in Richtung Glüsinger Straße entfernt hatte, stellte die 85-Jährige fest, dass ihre Handtasche geöffnet und die Geldbörse mit Ausweisen und mehreren hundert Euro Bargeld entwendet worden war.

Der Unbekannte war circa 30 Jahre alt und etwa 190 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur, trug dunkle, kurze Haare und einen dichten Vollbart. Er war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Seevetal/A7 - LKW aufgebrochen und Nussmischung gestohlen

Knapp eine Tonne Nussmischung ist in der Nacht zu Donnerstag, 12.3.2026 von einem Sattelauflieger gestohlen worden. Der Fahrer hatte am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz Hasselhöhe (Fahrtrichtung Hannover) angehalten und seine Ruhepause eingelegt. Als er am Donnerstag, um 07.30 Uhr starten wollte, stellte er fest, dass die Hecktüren seines Aufliegers geöffnet worden waren. Die Täter hatten von zwei Paletten die Säcke mit der Nussmischung von Hand abgeladen und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 EUR.

Zeugen, die die Verladetätigkeiten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 620-200 bei der Autobahnpolizei in Maschen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell