POL-WL: Tag der Kriminalitätsopfer am 22.03.2026: Gemeinsame Präventionsaktionen von Weissem Ring und Polizei

Landkreis Harburg (ots)

Im Dezember wurde der mehrmals ausgezeichnete Dokumentarfilm "Fassaden" der Leipziger Regisseurin Alina Cyranek in einer Preview Angehörigen von Polizei und Netzwerkpartnern vorgestellt. Darin wird das Thema häusliche Gewalt aus Opferperspektive und aus Sicht von Hilfsorganisationen beleuchtet - so auch unter Mitwirkung der Polizeiinspektion Harburg.

Am bundesweiten Tag der Kriminalitätsopfer, dem 22. März 2026, wird der Film in Buchholz und Winsen Luhe zu sehen sein. Um 17:30 Uhr startet im Movieplexx-Kino an der Breiten Straße 5 in Buchholz die Vorstellung. Um 19:00 Uhr im CineMotion-Kino an der Nordertorstraße 6 in Winsen.

Die Vorführungen werden durch Mitarbeitende des Weissen Rings, des Netzwerks gegen häusliche Gewalt im Landkreis Harburg und der Polizei begleitet. Interessierte können sich über Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten informieren.

Ziel ist, das immer noch häufig tabuisierte Thema "häusliche Gewalt" wieder in den Fokus zu rücken und Betroffenen sowie Angehörigen, Nachbarn und Freunden die Angst zu nehmen, sich Hilfe zu holen und den Opfern aus der Gewaltspirale zu helfen.

Medienhinweis: Weitere Informationen zum Film, inkl. Bildmaterial und Presse-Kit sind unter folgender Adresse abrufbar: https://rotzfrech-cinema.com/fassaden/

