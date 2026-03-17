Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf - Werkzeuge gestohlen ++ Jesteburg - Fahrertausch bei Verkehrskontrolle

Seevetal/Maschen (ots)

Wohnungseinbruch

Ein vermutlich auf Kipp stehendes Fenster einer Hochparterrewohnung am Wollgrasweg nutzten Diebe in der Zeit zwischen letztem Freitag, 13.3.2026, und Montag für einen Einbruch. Die Täter kletterten auf die Fensterbank und öffneten das Fenster. Anschließend zogen sie die Vorhänge zu und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Werkzeuge gestohlen

Zwischen dem 12. und 16.3.2026 kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in einen Lagerraum. Die Täter öffneten gewaltsam ein bodentiefes Fenster und gelangten hierdurch in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Jesteburg - Fahrertausch bei Verkehrskontrolle

Am Montag, 16.3.2026, gegen 22:55 Uhr, wollten Beamte den Fahrer eines auf der Harburger Straße vorbeifahrenden Opel Astra kontrollieren. Sie folgten dem Wagen und gaben dem Fahrer Haltzeichen. Dieser fuhr in eine Seitenstraße und stoppte. Als die Beamten zu dem Fahrzeug aufschlossen, konnten sie beobachten, wie der Fahrer mit der Beifahrerin den Platz im Fahrzeug tauschte.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein entsprechender Vortest zeigte eine Beeinflussung an.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch die 23-jährige Beifahrerin, die zugleich Halterin des Fahrzeugs ist, wird sich rechtlich verantworten müssen, weil sie die Fahrt zugelassen hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell