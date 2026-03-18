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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung

Jesteburg (ots)

Auf der Harburger Straße kam es gestern, 17.3.2026, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. In Fahrtrichtung Ortsmitte stand der Verkehr vor der roten Baustellenampel. Ein 20-jähriger Mann fuhr gegen 16.55 Uhr mit seinem schwarzen Peugeot an rund 20 haltenden Fahrzeugen vorbei. Im Bereich der Kreuzung Kleckerwaldweg passierte er dann die rote Ampel und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Sandbarg.

Zwei Polizeibeamte befanden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der Harburger Straße und sahen den Vorgang. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Rotlichtverstoßes ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte, die wegen des Fahrmanövers ausweichen mussten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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