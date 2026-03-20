Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/B28 - Haufenweise Altreifen entsorgt

In den vergangenen Tagen hatte ein Unbekannter an gleich zwei Parkplätzen entlang der B28 bei Laichingen rund 60 Altreifen hinterlassen.

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Ulm (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag fielen Zeugen eine größere Menge Autoreifen entlang der B28 bei Laichingen auf. Die Reifen wurden teils an den Haltestellen und in unmittelbarer Nähe zum Wald abgelegt. Der Transport dorthin erfolgte offenbar mit einem größeren Fahrzeug oder Transporter. Wer die Reifen dort entsorgte und in welchem genauen Zeitraum, ist nicht bekannt. Die Spezialisten von Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm (Tel. 0731/188-3812) haben die Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

++++0486153

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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