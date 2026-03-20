Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Hütten

Am frühen Freitagmorgen nahm die Polizei Göppingen zwei verdächtige Jugendliche fest.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr meldete ein Anwohner zwei mutmaßliche Einbrecher bei den Hütten des Frühlingsfests auf dem Marktplatz. Die Polizei Göppingen rückte mit mehreren Streifen aus. Während einer der beiden Verdächtigen zu Fuß flüchtete, nahm eine Streife einen 14-Jährigen vor Ort fest. Der befand sich noch in einer Hütte, die augenscheinlich aufgebrochen wurde. Auch in eine zweite Hütte wurde eingebrochen. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, den zunächst geflüchteten und mutmaßlichen Mittäter, einen 15-Jährigen, in Bahnhofsnähe festzunehmen. Beide Verdächtigen hatten bei den Festnahmen kein Diebesgut bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf einem Revier wurden beide Jugendlichen an Erziehungsberechtige übergeben. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen nach wurde aus den Hütten wohl nichts entwendet.

++++ 0518642 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell