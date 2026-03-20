POL-UL: (AA)(HDH) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen
Ulm (ots)
Anbei verweisen wir auf Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen zum Raub auf Schmuckgeschäfte, darunter Giengen a.d. Brenz:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6240215
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: 07361 580-107 E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell