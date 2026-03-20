POL-UL: (AA)(HDH) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Ulm (ots) - Kurz vor 4 Uhr filmte eine Überwachungskamera den Unbekannten, wie er sich an dem Geldautomaten in der Benzstraße zu schaffen machte. Mit professionellem Spreizwerkzeug versuchte der Täter den Automaten zu öffnen. Das gelang ihm wohl nicht und er entfernte sich wieder. Der Automat wurde stark ...

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