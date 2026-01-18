PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden am 16.01.2026

Neuwied (ots)

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am 16.01.2026 gegen 07:20 Uhr. Die 20-jährige Fahrerin eines blauen BMW befuhr die Abfahrt der B256 und beabsichtigte an der folgenden Einmündung nach links auf die Allensteiner Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 35-jährigen Fahrer eines Citroen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin an der Schulter und der Fahrer am Oberkörper und im Gesicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich am 16.01.2026 gegen 13:37 Uhr. Die 21-jährige Fahrerin eines roten Hyundai und der 25-jährige Fahrer eines schwarzen BMW befuhren die Feldkircher Straße in Neuwied in entgegengesetzte Richtungen. Als die Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden BMW und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 21000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
pineuwied@polizei.rlp.de
Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

