POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daaden (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026, kam es in Daaden auf der Betzdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Als eine 76-jährige Pkw-Fahrerin von der Straße " In der Schneisenbach" nach rechts auf die Betzdorfer Str. einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die 36-jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

