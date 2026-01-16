Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daaden (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026, kam es in Daaden auf der Betzdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Als eine 76-jährige Pkw-Fahrerin von der Straße " In der Schneisenbach" nach rechts auf die Betzdorfer Str. einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die 36-jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

