Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei stoppt Fahrzeugführer ohne Führerschein, dafür mit reichlich Alkohol

Asbach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Asbach, konnten die Beamten einen Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis antreffen. Zudem konnte beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert jenseits der drei Promille festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige aus Asbach seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu rechtfertigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

