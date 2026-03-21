Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mann stört den Verkehrsunterricht der Polizei und leistet Widerstand

Ulm (ots)

Beamte des Referats Prävention der Polizei führten am Freitag bei der Jugendverkehrsschule Biberach Fahrradunterricht durch. Ein 42 Jahre alter Mann kletterte gegen 08:40 Uhr über den Zaun und störte die Veranstaltung. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam. Aus diesem Grund sollte er durch die beiden unterrichtenden Polizisten vom Gelände an der Adenauerallee begleitet werden. Hiergegen leistete der Mann massiven Widerstand, der erst durch die Unterstützung einer Streife des Polizeireviers Biberach beendet werden konnte. Sowohl der Störenfried als auch die beiden Präventionsbeamten wurden hierbei leicht verletzt. Der 42-Jährige wurde in der Folge aufgrund seines Gesamtzustandes durch die Polizei in eine Klinik gebracht.

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