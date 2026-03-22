Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Betrunken gefahren und mit Pkw überschlagen

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer ein mehrfach überschlagener Pkw im Graben neben der B10 zwischen Lonsee und Amstetten gemeldet. Der 43-jährige Fahrer des verunfallten Opels konnte sich glücklicherweise bereits selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Als der Fahrer des Opels die anfahrenden Streifen bemerkte, versuchte dieser von der Unfallstelle zu flüchten. Er wurde jedoch von dem Zeugen verfolgt und konnte unweit der Unfallstelle vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließend Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Der Fahrer schient aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt im Kurvenbereich der B10 von der Fahrbahn abgekommen sein und überschlug sich in Folge dessen mehrfach. Hierbei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der verunfallte Opel älteren Baujahres wird als wirtschaftlicher Totalschaden deklariert. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und versuchter Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkws war die Fahrspur der B10 in Richtung Geislingen für einen Zeitraum von ca. 2 Stunden gesperrt und wurde aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens über die Gegenfahrbahn umgeleitet.

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