Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 07.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Sonstiges

Südbrookmerland - Brand in einem Sonderpostenmarkt

Am Freitagabend kam es gegen 23:10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Sonderpostenmarkt an der Ekelser Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand nach drei Stunden unter Kontrolle bringen und löschen. Dazu wurden zeitweise die Auricher Straße und Ekelser Straße teil- oder vollgesperrt. Es kam zu keinen Personenschäden. Es waren ca. 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

